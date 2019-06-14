Зростання виробництва в сільському господарстві різко сповільнилося

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-травні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 2,0%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 6,3%, господарства населення - зменшили на 2,2%.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-грудні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 7,8%. Таким чином, зростання по 2018 рік став максимальним за останні п'ять років. (У 2013 році зростання було на рівні 13,3%).

Нагадаємо, за даними НБУ, у травні 2019 року ціни на зернові відновили стрімке зростання на тлі складних погодних умов у ряді країн. Так, ціни на пшеницю і кукурудзу зросли після наймасштабнішого за останні 50 років повені в окремих штатах на Середньому Заході США. Додатковими чинниками зростання цін на пшеницю стали високий попит з боку Алжиру і Тунісу, а також рішення Австралії імпортувати цю культуру, вперше за останні 12 років. Активізація закупівель кукурудзи китайськими компаніями напередодні введення нових тарифних мит підтримало зростання цін на кукурудзу.