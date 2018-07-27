Рост экономики США достиг рекордных темпов с 2014

Во 2-м квартале экономический рост CША составил 4,1% в пересчете на годовые темпы

Экономика Соединенных Штатов демонстрирует самый быстрый темп роста с 2014 года. Об этом сообщает CNN.

В пятницу в правительстве США заявили, что во втором квартале рост экономики государства составил 4,1% в пересчете на годовые темпы, что стало лучшим показателем с третьего квартала 2014 года.

Подчеркивается, что по многим показателям американская экономика находится в хорошем состоянии, в частности, уровень безработицы близок к 18-летнему минимуму, заводы получают больше заказов, а экспорт растет.

Также издание отмечает, что экономисты, как правило, прогнозируют более медленный рост во второй половине года.

Ожидается, что введенные пошлины будут лишь незначительным тормозом для экономического роста в случае, если не вводить дополнительные ограничения.

Добавим, что о высоких показателях ВВП сообщил и глава США Дональд Трамп.

"Только что обнародованы высокие показатели ВВП. Скоро будет пресс-конференция", - отметил американский лидер в своем Twitter.

Напомним, Европейская комиссия планирует ввести новые тарифы на американские товары на сумму 20 млрд долларов, если США наложит пошлины на автомобили из ЕС.

Как писало РБК-Украина, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард считает, что пошлины, которые вводят США, могут сказаться на развитии мировой экономики. В частности, она заявила, что при худшем сценарии глобальное ВВП может снизиться на 0,5%.