Зростання економіки США досягло рекордних темпів з 2014

У 2-му кварталі економічне зростання CША склало 4,1% в перерахунку на річні темпи

Економіка Сполучених Штатів демонструє найшвидший темп зростання з 2014 року. Про це повідомляє CNN.

У п'ятницю в уряді США заявили, що в другому кварталі ріст економіки держави склав 4,1% у перерахунку на річні темпи, що стало найкращим показником з третього кварталу 2014 року.

Підкреслюється, що за багатьма показниками американська економіка знаходиться у хорошому стані, зокрема, рівень безробіття близький до 18-річного мінімуму, заводи отримують більше замовлень, а експорт зростає.

Також видання зазначає, що економісти, як правило, прогнозують більш повільне зростання у другій половині року.

Очікується, що введені мита будуть лише незначним гальмом для економічного зростання у разі, якщо не вводити додаткові обмеження.

Додамо, що про високі показники ВВП повідомив і глава США Дональд Трамп.

"Тільки що оприлюднені високі показники ВВП. Скоро буде прес-конференція", - зазначив американський лідер у своєму Twitter.

Нагадаємо, Європейська комісія планує ввести нові тарифи на американські товари на суму 20 млрд доларів, якщо США накладе мита на автомобілі з ЄС.

Як писало РБК-Україна, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард вважає, що мита, які вводять США, можуть позначитися на розвитку світової економіки. Зокрема, вона заявила, що при найгіршому сценарії глобальне ВВП може знизитися на 0,5%.