Рост долгов по зарплатам резко ускорился

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 августа 2020 года составила 3400,5 млн гривен. Это на 8,1% (на 254,1 млн гривен) больше, чем месяцем ранее (3146,4 млн гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 августа составила 2180,3 млн гривен, что на 237,6 млн гривен (12,2%) больше, чем месяц назад (1942,7 млн гривен).

Напомним, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составила 3034,4 млн гривен. За весь 2019 год задолженность по зарплатам выросла на 14,7% или на 395,2 млн гривен (на 1 января 2019 года - 2645,1 млн гривен)

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11804 гривен. Это на 2,0% больше по сравнению июнем (11 579 гривен).