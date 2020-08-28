Зростання боргів по зарплатах різко прискорилося

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 серпня 2020 року склала 3400,5 млн гривень. Це на 8,1% (на 254,1 млн гривень) більше, ніж місяцем раніше (3146,4 млн гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 серпня склала 2180,3 млн гривень, що на 237,6 млн гривень (12,2%) більше, ніж місяць тому (1942,7 млн гривень).

Нагадаємо, загальна сума заборгованості по виплаті заробітної плати в Україні станом на 1 січня 2020 року склала 3034,4 млн гривень. За весь 2019 рік заборгованість із зарплати зросла на 14,7% або на 395,2 млн гривень (на 1 січня 2019 року - 2645,1 млн гривень)

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у липні 2020 року склала 11804 гривень. Це на 2,0% більше порівняно червнем (11 579 гривень).