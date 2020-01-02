Рост доходов украинцев резко замедлился

Доходы населения Украины в третьем квартале 2019 года составили 950,7 млрд грн, расходы 947,0 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики Украины.

ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, прирост сбережений во втором квартале 2019 года составил 3,7 м млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 17934 г грн (в ІІІ квартале 2018 года - 15715 грн).

ukrstat.gov.ua

Реальные доходы (с учетом инфляции) в третьем квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 4,6%, что значительно меньше, чем за 2017-2018 годы (около 11%).

ukrstat.gov.ua

Напомним, зарплаты в Украине прекратили рост после достижения пика летом 2019 года. Так, в ноябре 20109 года средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 10727 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем. При этом в июле средняя зарплата была 10971 грн.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики Украины, реальные доходы населения в Украине за 2014 год сократились на 11,5%, за 2015 год на 20,4%. В 2016 году реальные доходы выросли на 2,0%, в 2017 году - на 10,9%, в 2018 году - на 10,9%.

Отметим, Национальный банк Украины прогнозирует замедление роста доходов граждан в 2019 году. Причиной замедления станет снижение темпа роста экономики Украины и уменьшение конкуренции украинских работников среди работодателей на внутреннем рынке и за рубежом.