РосСМИ распространяют информацию о взрыве на заводе "Азот": стоит ли волноваться
РосСМИ распространяют информацию о взрыве на заводе "Азот" в Северодонецке. На самом деле это видео снято в 2014 году в оккупированном Донецке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и безопасности.
"Не ведитесь на фейки и проверяйте информацию. Многие росСМИ распространяют информацию о взрыве на заводе "Азот" в Северодонецке и публикуют видео, снятое в 2014 году в Донецке", - говорится в сообщении.
К этому призывает и глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. По его словам, информация о блокировке завода "Азот" - полная ложь, которую распространяют российские пропагандисты.
"Наши держат промзону Северодонецка и уничтожают росармию в городе", - уверяет он.
Как сообщалось, российские войска атаковали территорию цеха производства аммиака на Северодонецком "Азоте". В целом по Луганской области из-за обстрелов за сутки четверо погибших.
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