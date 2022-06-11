РосЗМІ поширюють інформацію про вибух на заводі "Азот": чи варто хвилюватись

РосЗМІ поширюють інформацію про вибух на заводі "Азот" у Сєверодонецьку. Насправді це відео, зняте у 2014 році в окупованому Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Не ведіться на фейки і перевіряйте інформацію. Багато росЗМІ поширюють інформацію про вибух на заводі "Азот" у Сєверодонецьку та публікують відео, зняте у 2014 році в Донецьку", - йдеться в повідомленні.

До цього закликає і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, інформація про блокування заводу "Азот" - цілковита брехня, яку розповсюджують російські пропагандисти.

"Наші тримають промзону Сєвєродонецька і знищують росармію в місті", - запевняє він.