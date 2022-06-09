Россияне ударили по аммиачному цеху химзавода "Азот": что происходит в Луганской области

Российские войска атаковали территорию цеха производства аммиака на Северодонецком "Азоте". Всего по Луганской области из-за обстрелов за сутки четверо погибших

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"8 июня вечером (оккупанты-ред.) дважды попали по Северодонецкому объединению "Азот". Повреждены по меньшей мере два цеха в разных концах химического предприятия. Один из них - цех производства аммиака. О последствиях обстрелов будет сообщено отдельно", - написал Гайдай.

Кроме того, по меньшей мере четыре погибших жителя области. Так, один из них - северодончанин, которому россияне нанесли смертельные ранения еще 6 июня, враг отобрал жизнь и у трех лисичан - мужчины и двух женщин.

По словам Гайдая, за последние двое суток ранения различной степени тяжести получили шестеро лисичан. Четырех из них сразу госпитализировали в областную клиническую больницу в Днепре.

"Несчастье произошло в одной семье - в результате артиллерийского обстрела Лисичанска была убита женщина и ранена ее дочь", - отметил глава ОВА.

В частности, из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня 8 июня российской армией обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Орехово, Устиновка, Горное, Екатериновка, Белогоровка, Николаевка, Камышеваха, Павлоград, что под Северодонецком.

При этом по Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении Катериновки украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

Вместе с тем россияне нанесли ракетно-авиационных ударов по Верхнекаменке и Золотому.

Как объясняет Гайдай, где уже более-менее безопасно, местность успели осмотреть и зафиксировать разрушения.

Так, в Горном повреждено 10 домов, в Орехово - восемь, в Лисичанске - четыре.

Всего за минувшие сутки отбито 7 атак врага, уничтожено три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника. ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Напомним, как рассказал советник главы ОП Алексей Арестович, украинские войска продолжают уничтожать оккупантов в Северодонецке, поэтому россияне отступают под давлением ВСУ.

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Северодонецк остается эпицентром противостояния на Донбассе. Это очень жестокая и очень тяжелая битва.

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