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РосСМИ назвали новую цифру погибших военных в войне против Украины

Новина українською →
Москва, Пятница 10 июня 2022 10:55
РосСМИ назвали новую цифру погибших военных в войне против Украины Фото: росСМИ назвали новую цифру погибших военных в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

По подтвержденным данным с начала полномасштабной войны РФ против Украины известны имена уже более 3500 погибших российских военных. Стало известно о новых захоронениях на кладбищах Хабаровска, Воронежа и села Борисовка под Новороссийском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу "Би-би-си".

По информации издания, с 3502 российских военных, которые погибли в Украине, 169 - это старшие офицеры (генералы, полковники, подполковники, майоры), а суммарно 620 человек - то есть 18% установленных погибших - это офицеры.

Так, в список потерь включены 124 сотрудника Росгвардии, включая бойцов элитных отрядов "Витязь", "Росич" и "Тайфун".

Также, по данным издания, среди погибших есть по меньшей мере 73 бойца спецназа ГРУ и подполковник спецназа ФСБ "Альфа". Все эти подразделения считаются одними из лучших в России.

В частности, до 10 июня более 20% всех установленных погибших служили в ВДВ. Более 19% погибших служили в мотострелковых войсках.

Данные Украины

Напомним, по данным Генштаба, на сегодня потери России составляют около 31900 военных убитыми. При этом за минувшие сутки было ликвидировано 200 оккупантов.

Данные иностранных стран

Отметим, на Западе считают, что Россия потеряла от 15 до 20 тысяч военнослужащих погибшими в ходе войны против Украины.

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