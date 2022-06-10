РосЗМІ назвали нову цифру загиблих військових у війні проти України

За підтвердженими даними від початку повномасштабної війни РФ проти України відомі імена вже понад 3500 загиблих російських військових. Стало відомо про нові поховання на кладовищах Хабаровська, Воронежа та села Борисівка під Новоросійськом.

За інформацією видання, з 3502 російських військових, які загинули в Україні, 169 - це старші офіцери (генерали, полковники, підполковники, майори), а сумарно 620 осіб - тобто 18% встановлених загиблих - це офіцери.

Так, у списку втрат включені 124 співробітники Росгвардії, включаючи бійців елітних загонів "Вітязь", "Росіч" та "Тайфун".

Також, за даними видання, серед загиблих є щонайменше 73 бійці спецназу ГРУ та підполковник спецназу ФСБ "Альфа". Всі ці підрозділи вважаються одними з найкращих у Росії.

Зокрема, до 10 червня понад 20% усіх встановлених загиблих служили у ВДВ. Понад 19% загиблих служили у мотострілецьких військах.

Дані України

Нагадаємо, за даними Генштабу, на сьогодні втрати Росії складають близько 31900 військових вбитими. При цьому за минулу добу було ліквідовано 200 окупантів.

Дані іноземних країн

Зазначимо, на Заході вважають, що Росія втратила від 15 до 20 тисяч військовослужбовців загиблими в ході війни проти України.

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