Ликвидировано 200 оккупантов за сутки: названы новые потери России в Украине
Фото: Россия за сутки потеряла 200 военных (Getty Images)
Потери российских оккупационных войск за минувшие сутки составили около 200 ликвидированных военных. Также украинские бойцы уничтожили 10 беспилотников и 11 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери российских войск на 10 июня ориентировочно составляют:
- личного состава - около 31900 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1409 (+11),
- боевых бронированных машин - 3450 (+12),
- артиллерийских систем - 712 (+1),
- РСЗО - 222 (+9),
- средства ПВО - 97 (+1),
- самолетов - 212 (+0),
- вертолетов - 178 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 572 (+10),
- крылатые ракеты - 125 (+0),
- корабли / катера - 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2438 (+17),
- специальная техника - 54 (+1).
По данным Генштаба, за минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Харьковском и Бахмутском направлениях.
Напомним, на Западе считают, что Россия потеряла от 15 до 20 тысяч военнослужащих погибшими в ходе войны против Украины.