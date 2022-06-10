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Ликвидировано 200 оккупантов за сутки: названы новые потери России в Украине

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Киев, Пятница 10 июня 2022 08:59
Ликвидировано 200 оккупантов за сутки: названы новые потери России в Украине Фото: Россия за сутки потеряла 200 военных (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Потери российских оккупационных войск за минувшие сутки составили около 200 ликвидированных военных. Также украинские бойцы уничтожили 10 беспилотников и 11 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери российских войск на 10 июня ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 31900 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1409 (+11),
  • боевых бронированных машин - 3450 (+12),
  • артиллерийских систем - 712 (+1),
  • РСЗО - 222 (+9),
  • средства ПВО - 97 (+1),
  • самолетов - 212 (+0),
  • вертолетов - 178 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 572 (+10),
  • крылатые ракеты - 125 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2438 (+17),
  • специальная техника - 54 (+1).

По данным Генштаба, за минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Харьковском и Бахмутском направлениях.

Напомним, на Западе считают, что Россия потеряла от 15 до 20 тысяч военнослужащих погибшими в ходе войны против Украины.

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