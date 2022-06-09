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Запад считает, что в Украине погибли до 20 000 российских военных, - The Guardian

Новина українською →
Киев, Четверг 09 июня 2022 22:42
Запад считает, что в Украине погибли до 20 000 российских военных, - The Guardian Фото: Запад оценил российские потери в войне с Украиной (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Согласно западным оценкам, Россия в ходе войны против Украины потеряла от 15 000 до 20 000 военнослужащих погибшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Что касается российских погибших, то наша цифра составляет от 15 000 до 20 000 погибших. Это изменение по сравнению с нашей предыдущей цифрой, о которой мы говорили ранее, превышающей 15 000 человек", - цитирует издание одного из западных чиновников на условиях анонимности.

По его словам, на сегодня трудно назвать более точную цифру, однако обе стороны сталкиваются со значительными жертвами.

"Но украинцы воюют за свою родину, и в основном занимают хорошо укрепленные оборонительные позиции, поэтому в этом отношении у них есть преимущество перед россиянами", - добавил он.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, безвозвратные российские потери составляют около 31 700 человек.

Украинские власти не раскрывают число погибших в войне с Россией, такие цифры являются военной тайной. По этой же причине официальная Москва еще в марте прекратила подтверждать потери.

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