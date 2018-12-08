Россию на встрече "нормандской четверки" будет представлять Сурков

Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

Лидеры "нормандской четверки" обсудят керченский кризис

На встрече внешнеполитических советников лидеров "нормандской четверки", на которой будут обсуждать керченский кризис, Российскую Федерацию (РФ) будет представлять помощник президента Владимира Путина Владислав Сурков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как отмечается, Россию на встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Берлине будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина готова к встречи в нормандском формате на уровне политических советников, на которой будет требовать от России вернуть пленных военных, кораблей Военно-морских сил ВСУ, а также открыть Керченский пролив для прохода судов в украинские порты.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что на встрече "нормандской четверки" стороны обсудят российскую агрессию в Черном море, миротворцев на Донбассе и освобождение политических заключенных.

Отметим, 25 ноября РФ напала на украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего были захвачены три украинских корабля. Кроме того, в ходе атаки были захвачены 24 украинских моряка, трое из них получили ранения. На данный момент все они незаконно удерживаются в Москве, в РФ заявляют, что украинские моряки якобы незаконно пересекли границу.