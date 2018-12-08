Росію на зустрічі "нормандської четвірки" представлятиме Сурков

Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

Лідери "нормандської четвірки" обговорять керченську кризу

На зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської четвірки", на якій обговорюватимуть керченську кризу, Російську Федерацію (РФ) представлятиме помічник президента Володимира Путіна Владислав Сурков. Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як зазначається, Росію на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" (Росія, Німеччина, Франція, Україна) у Берліні представлятиме помічник президента РФ Владислав Сурков.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна готова до зустрічі в нормандському форматі на рівні політичних радників, на якій буде вимагати від Росії повернути полонених військових, кораблів Військово-морських сил ЗСУ, а також відкрити Керченську протоку для проходу суден в українські порти.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що на зустрічі "нормандської четвірки" сторони обговорять російську агресію в Чорному морі, миротворців на Донбасі і звільнення політичних ув'язнених.

Відзначимо, 25 листопада РФ напала на українські кораблі в Керченській протоці, в результаті чого були захоплені три українських кораблі. Крім того, в ході атаки РФ були захоплені 24 українських моряка, троє з них отримали поранення. На даний момент всі вони незаконно утримуються в Москві, в РФ заявляють, що українські моряки нібито незаконно перетнули кордон.