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Клімкін анонсував "нормандську зустріч" в Берліні наступного тижня

Новини » Політика    22.11.2018 - 04:35
Клімкін анонсував "нормандську зустріч" в Берліні наступного тижня
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Міністр заявив, що Росія свідомо намагається блокувати запровадження миротворчої місії на Донбасі

У Берліні наступного тижня ідбудеться зустріч у "нормандському форматі" на рівні політичних директорів зовнішньополітичних відомств. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає РБК-Україна з посиланням на бліц-інтерв'ю голови МЗС "Укрінформу".

"Зараз ми домовляємося про те, щоб це питання (розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі) обговорювалося в "нормандському форматі" на рівні політичних директорів. Обговорення відбудеться наступного тижня в Берліні", - розповів Кллімкін під час робочого візиту в Австрію.

Він додав, що проблема в тому, що Росія намагається свідомо блокувати ідею введення миротворчої місії на Донбасі.

"Напрям дій РФ полягає в легітимації окупації на Донбасі й спробі впихнути потім російський протекторат у вільну демократичну європейську Україну, що за визначенням неможливо. Також Росія спекулює тим, що не хоче вести субстантивні переговори, намагаючись вказувати на вибори, які будуть наступного року в Україні", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, 21 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін з канцлером Австрії Себастьяном Курцом обговорили питання політики Євросоюзу щодо РФ внаслідок російської агресії проти України.

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