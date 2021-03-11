Россию в ОБСЕ обвинили в подрыве доверия к вакцинам

Временная поверенная в делах США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кортни Остриен заявила, что Россия подрывает доверие к вакцинам. Москва распространяет дезинформацию о вакцинах, эффективность и безопасность которых научно доказана.

По словам Остриен, члены ОБСЕ признают важный вклад независимых, свободных и плюралистических СМИ в распространение точной информации и противодействие распространению дезинформации во время пандемии.

"Поэтому прискорбно, что четыре российские онлайн-платформы, связанные с российскими спецслужбами, были замечены в распространении дезинформации о нероссийских вакцинах (включая вакцины, произведенные Pfizer и Moderna)", - заявила она.

Остриен добавила, что США разделяют цель максимально широкого распространения безопасных и эффективных вакцин в регионе ОБСЕ и во всем мире.

Вашингтон намерен до 2022 года выделить два миллиарда долларов на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), что сделает страну крупнейшим донором инициативы COVAX.