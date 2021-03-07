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США подозревают Россию в кампании по дезинформации против COVID-вакцин, - WSJ

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 07 марта 2021 21:43
США подозревают Россию в кампании по дезинформации против COVID-вакцин, - WSJ Фото: вакцина Pfizer от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Американские чиновники подозревают, что Россия провела кампанию по дезинформации касательно западных вакцин против коронавируса. Некоторые сайт распространяли выдуманные новости касательно препарата Pfizer.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

В Центре глобального взаимодействия Госдепартамента США говорят минимум о четверых публикациях, которые могли быть связаны с деятельностью российской разведки.

В частности, определенные сайты сосредотачивали внимание на новостях о побочных эффектах от вакцины Pfizer и других западных препаратов, убеждали, что в США поспешно одобрили для использования вакцину Pfizer, и прочие выдуманные и вводящие в заблуждение публикации.

Речь идет о сайтах New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front (базируется в оккупированном Крыму) и Rebel Inside. Все они контролируются российскими спецслужбами - Службой внешней разведки, ФСБ и разведовательным управлением Генерального штаба вооруженных сил России.

Отмечается, что у этих сайтов небольшая аудитория, но потенциально данные с этих сайтов могут перепечатывать более крупные российские и международные СМИ.

Ранее сообщалось, что правительство Австрии приняло решение приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca. Вакцинация приостановлена расследования смерти пациента после прививки.

Также известно, что Северная Македония одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Таким образом, Северная Македония стала 46-й страной в мире, в которой разрешено использовать препарат.

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