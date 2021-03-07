США подозревают Россию в кампании по дезинформации против COVID-вакцин, - WSJ

Американские чиновники подозревают, что Россия провела кампанию по дезинформации касательно западных вакцин против коронавируса. Некоторые сайт распространяли выдуманные новости касательно препарата Pfizer.

В Центре глобального взаимодействия Госдепартамента США говорят минимум о четверых публикациях, которые могли быть связаны с деятельностью российской разведки.

В частности, определенные сайты сосредотачивали внимание на новостях о побочных эффектах от вакцины Pfizer и других западных препаратов, убеждали, что в США поспешно одобрили для использования вакцину Pfizer, и прочие выдуманные и вводящие в заблуждение публикации.

Речь идет о сайтах New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front (базируется в оккупированном Крыму) и Rebel Inside. Все они контролируются российскими спецслужбами - Службой внешней разведки, ФСБ и разведовательным управлением Генерального штаба вооруженных сил России.

Отмечается, что у этих сайтов небольшая аудитория, но потенциально данные с этих сайтов могут перепечатывать более крупные российские и международные СМИ.