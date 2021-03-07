США подозревают Россию в кампании по дезинформации против COVID-вакцин, - WSJ
Американские чиновники подозревают, что Россия провела кампанию по дезинформации касательно западных вакцин против коронавируса. Некоторые сайт распространяли выдуманные новости касательно препарата Pfizer.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
В Центре глобального взаимодействия Госдепартамента США говорят минимум о четверых публикациях, которые могли быть связаны с деятельностью российской разведки.
В частности, определенные сайты сосредотачивали внимание на новостях о побочных эффектах от вакцины Pfizer и других западных препаратов, убеждали, что в США поспешно одобрили для использования вакцину Pfizer, и прочие выдуманные и вводящие в заблуждение публикации.
Речь идет о сайтах New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front (базируется в оккупированном Крыму) и Rebel Inside. Все они контролируются российскими спецслужбами - Службой внешней разведки, ФСБ и разведовательным управлением Генерального штаба вооруженных сил России.
Отмечается, что у этих сайтов небольшая аудитория, но потенциально данные с этих сайтов могут перепечатывать более крупные российские и международные СМИ.
Ранее сообщалось, что правительство Австрии приняло решение приостановить вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca. Вакцинация приостановлена расследования смерти пациента после прививки.
Также известно, что Северная Македония одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Таким образом, Северная Македония стала 46-й страной в мире, в которой разрешено использовать препарат.