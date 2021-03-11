Росію в ОБСЄ звинуватили в підриві довіри до вакцин
Тимчасова повірена у справах США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Кортні Остриєн заявила, що Росія підриває довіру до вакцин. Москва розповсюджує дезінформацію про вакцини, ефективність і безпека яких науково доведена.
Про це повідомляє "Голос Америки".
За словами Остриєн, члени ОБСЄ визнають важливий внесок незалежних, вільних і плюралістичних ЗМІ в поширенні точної інформації та протидії поширенню дезінформації під час пандемії.
"Тому прикро, що чотири російські онлайн-платформи, пов'язані з російськими спецслужбами, були помічені у поширенні дезінформації про неросійські вакцини (включаючи вакцини, вироблені Pfizer і Moderna)", - заявила вона.
Остриєн додала, що США поділяють мету максимально широкого поширення безпечних і ефективних вакцин у регіоні ОБСЄ й у всьому світі.
Вашингтон має намір до 2022 року виділити два мільярди доларів на фінансування Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI), що зробить країну найбільшим донором ініціативи COVAX.
Як повідомляло РБК-Україна, видання The Wall Street Journal повідомило про те, що американські чиновники підозрюють, що Росія провела кампанію з дезінформації щодо західних вакцин проти коронавірусу. Деякі сайти поширювали вигадані новини щодо препарату Pfizer.
До цього Євросоюз звинувачував Росію у проведенні масштабних кампаній з дезінформації. Зокрема, Росія поширює фейки про вакцину від коронавірусу, яку використовують в ЄС.
Крім того, нещодавно Росія попросила ВООЗ схвалити вакцину від коронавірусу "Супутник V". Днями глава МОЗ Росії поговорив про це з гендиректором ВООЗ.