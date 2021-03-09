Европа не будет использовать вакцины для пропаганды, - глава Евросовета

Президент Евросовета Шарль Мишель резко высказался о поставках вакцин от коронавируса Россией и Китаем. Он считает, что они используют эти поставки для пропаганды.

Об этом сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twiitter.