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"В индустриальных масштабах". В ЕС обвинили Россию в кампаниях дезинформации

Новина українською → ЕС, Вторник 02 марта 2021 02:20
"В индустриальных масштабах". В ЕС обвинили Россию в кампаниях дезинформации Фото: Жозеп Боррель (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия внесла большой вклад в развитие проблемы дезинформации. По его словам, фейки распространяются в «индустриальных масштабах».

Об этом он сказал на слушаниях спецкомитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС.

Он также обвинил Россию в дискредитации вакцин, которые используют в Евросоюзе.

"Мы видели, как прокремлевские СМИ распространяли утверждения, что ношение масок бесполезно, или усиливали мнение против ограничений", - сказал Боррель.

Он рассказал также о своем визите в РФ. По его словам, российские власти не хотели говорить о вещах, которые они "не ценят": о правах человека, в частности, о деле Алексея Навального.

В конце ноября 2020 года стало известно, что Европейская комиссия готовится предложить, чтобы Евросоюз впервые ввел санкции против России или Китая за распространение фейков. С начала мониторинга зафиксировано более 10 000 фактов прокремлевской дезинформации.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России в связи с отравлением и преследованием оппозиционера Алексея Навального на этой неделе. Американские санкции будут синхронизированы с европейскими.

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