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Россию лишили теперь и карт American Express

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Среда 02 марта 2022 06:34
Россию лишили теперь и карт American Express Фото: American Express не будет работать в РФ (facebook.com/AmericanExpress)
Автор: Роман Мирончук

Российские банки, которые попали под санкции, теперь кроме платежных карт Visa и Mastercard, также не смогут выпускать и American Express (Amex). Такие последствия являются международными санкциями в ответ на вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

В American Express заявили, что, хотя бизнес платежной системы в России небольшой, она с самого начала российской агрессии соблюдает американские и международные санкции.

"Это привело к тому, что мы прекратили отношения с санционными банками-партнерами в России, и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации", - завил генеральный директор Amex Стивен Сквери.

Отметим, что сейчас против РФ введены санкции, направленные на заморозку валютных активов Центрального банка России. Также будут запрещены все транзакции с ним и отключение от SWIFT.

На фоне этого ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20%, а также обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если бы санкции ввели раньше, не было бы никакого вторжения.

Мы также писали о том, что Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq перестали торговать акциями российских компаний.

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