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Росію позбавили тепер і карт American Express

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Середа 02 березня 2022 06:34
Росію позбавили тепер і карт American Express Фото: American Express не працюватиме в РФ (facebook.com/AmericanExpress)
Автор: Роман Мирончук

Російські банки, які потрапили під санкції, тепер крім платіжних карт Visa і Mastercard, також не зможуть випускати і American Express (Amex). Такі наслідки є міжнародними санкціями у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

В American Express заявили, що, хоча бізнес платіжної системи в Росії невеликий, вона з самого початку російської агресії дотримується американських і міжнародних санкцій.

"Це призвело до того, що ми припинили відносини з санційними банками-партнерами в Росії, і ми будемо продовжувати дотримуватися всіх відповідних законів у міру розвитку ситуації", - завив генеральний директор Amex Стівен сквері.

Зазначимо, що зараз проти РФ введені санкції, спрямовані на заморозку валютних активів Центрального Банку Росії. Також будуть заборонені всі транзакції з ним і відключення від SWIFT.

На тлі цього ЦБ РФ підвищив ключову ставку до 20%, а також зобов'язав експортерів продавати 80% валютної виручки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що, якби санкції ввели раніше, не було б ніякого вторгнення.

Ми також писали про те, що Нью-Йоркська фондова біржа і Nasdaq перестали торгувати акціями російських компаній.

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