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Глава МИД Британии: России не место в Совете ООН по правам человека

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Лондон, Понедельник 04 апреля 2022 20:06
Глава МИД Британии: России не место в Совете ООН по правам человека Фото: глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что России нет места в Совете ООН по правам человека после тех преступлений, которые совершили ее военные в Украине. Дипломат добавила, что жесткость - это единственный подход, который сработает по отношению к Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"После ужасных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, стране нет места в Совете ООН по правам человека", - сказала Трасс на пресс-конференции в Варшаве после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Глава МИД добавила, что Великобритания возглавила процедуру передачи дел о российских зверствах в Украине в Международный уголовный суд и очень тесно сотрудничала с украинским правительством по этому вопросу. "Мы не успокоимся, пока эти преступники не предстанут перед правосудием", - заверила она.

Трасс подчеркнула, что жесткость - единственный подход, который сработает в отношении России. Она добавила, что пока российские войска находятся на территории Украины не должно быть речи о снятии с санкций с Москвы.

Напомним, в Украине создали специальный механизм для расследования военных преступлений России.

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