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Страны G7 поддержали исключение РФ из Совета ООН по правам человека

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Четверг 07 апреля 2022 14:17
Страны G7 поддержали исключение РФ из Совета ООН по правам человека Фото: Страны G7 поддержали исключение РФ из Совета ООН по правам человека (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" поддержали исключение России из Совета ООН по правам человека. При этом G7 осудили убийство мирного населения города Бучи российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление стран "Большой семерки".

"Убеждены, что пришло время приостановить членство России в Совете по правам человека", - говорится в сообщении.

Также главы МИД стран "Большой семерки" "самым решительным образом" осудили зверства, совершенные российскими войсками в Буче и ряде украинских городов.

"Ужасающие кадры гибели мирных жителей, жертв пыток и очевидных казней, а также сообщения о сексуальном насилии и разрушении гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны России против Украины и ее народа", - говорится в сообщении.

При этом "Большая семерка" добавила, что убийства в Буче и других украинских городах будут вписаны в список зверств и грубых нарушений международного права, включая международное гуманитарное право и права человека, совершенных агрессором на украинской земле.

Министры выразили сердечную солидарность с украинским народом и глубочайшие соболезнования жертвам.

"Мы подчеркиваем нашу непоколебимую поддержку Украины в пределах ее международно признанных границ и выражаем готовность оказать дальнейшую помощь, в том числе военной техникой и финансовыми средствами, чтобы позволить Украине защитить себя от российской агрессии и восстановить Украину", - говорится в сообщении.

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