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Россию и Беларусь отстранили от Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов

Фото: Развязанная РФ война привела и к спортивной изоляции (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов в июне пройдет без представителей РФ и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НОК.

Исполком Европейских олимпийских комитетов лишил россиян и белорусов права участия в 51-й Генассамблее организации. Ее 10-11 июня будет принимать Северная Македония.

Генеральный секретарь ЕОК Рафаэль Паньоцци уже сообщил президентам всех национальных олимпийских комитетов, что Россия и Беларусь отстранены от участия в саммите. Представители обоих государств, развязавших войну против Украины, не присоединятся к ассамблее ни вживую, ни онлайн.

Ранее Международный олимпийский комитет не допустил РФ и Беларусь к тендеру по правам на трансляцию двух Олимпиад. Местные болельщики не увидят зимние Игры-2026 в итальянском Милане и летние Игры-2028 в Лос-Анджелесе из-за нарушения "олимпийского перемирия".

К слову, Международный союз конькобежцев продлил дисквалификацию РФ и Беларуси на неопределенный срок.

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