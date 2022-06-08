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Росію і Білорусь відсторонили від Генасамблеї Європейських олімпійських комітетів

Фото: Розв'язана РФ війна призвела і до спортивної ізоляції (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Генеральна асамблея Європейських олімпійських комітетів у червні пройде без представників РФ і Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НОК.

Виконком Європейських олімпійських комітетів позбавив росіян і білорусів права участі в 51-й Генасамблеї організації. Її 10-11 червня прийматиме Північна Македонія.

Генеральний секретар ЄОК Рафаель Паньоцці вже сповістив президентів усіх національних олімпійських комітетів, що Росія і Білорусь відсторонені від участі в саміті. Представники обох держав, що розв'язали війну проти України, не приєднаються до асамблеї ні наживо, ні онлайн.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет не допустив РФ і Білорусь до тендеру з прав на трансляцію двох Олімпіад. Тамтешні вболівальники не побачать зимові Ігри-2026 в італійському Мілані та літні Ігри-2028 у Лос-Анджелесі через порушення "олімпійського перемир'я".

До слова, Міжнародний союз ковзанярів продовжив дискваліфікацію РФ і Білорусі на невизначений термін.

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