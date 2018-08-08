У российского омбудсмена заявили об "относительно стабильном" состоянии Сенцова

Пресс-секретарь российского омбудсмена сообщил, что врач Сенцова в телефонном разговоре не подтвердил критическое состояние украинца

Состояние здоровья осужденного в Российской Федерации (РФ) украинского режиссера Олега Сенцова "относительно стабильное". Об этом сообщил Алексей Зловедов - пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, передает "Интерфакс".

Как сообщил Зловедов, такую иформацию ему сообщил врач политзаключенного во время телефонного разговора. Звонок состоялся вчера, 7 августа.

"Я вчера разговаривал с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком, он по моей просьбе звонил врачу, который наблюдает Олега Сенцова в колонии. По словам врача, состояние относительно стабильное", - сказал Зловедов.

Напомним, 8 августа 2018 года сестра политзаключенного Наталья Каплан сообщила, что Олег Сенцов находится в критическом состоянии. По словам Каплан, Сенцов чувствует себя плохо и сейчас почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не об освобождении", - отметила сестра Сенцова.

Она также добавила, что Европейский суд по правам человека настаивает на его переводе в гражданскую больницу. Однако Олег отказался, поскольку считает, что не переживет этап.

Вскоре уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась к уполномоченному России по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте России Михаилу Федотову. Украинский омбудсмен готова обсудить любые условия обмена украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.