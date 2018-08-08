У МЗС прокоментували інформацію про катастрофічний стан здоров'я Сенцова

Україна закликає посилити тиск на Росію для звільнення Сенцова

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України прокоментували останню інформацію про катастрофічний стан здоров'я українського режисера, політв'язня Кремля Олега Сенцова. Про це написала у Twitter речник відомства Мар'яна Беца.

За словами Беци, ситуація зі здоров'ям Сенцова, який голодує з 16 травня 2018 року, є досить тривожною.

"Тривожна інформація про погіршення здоров'я О.Сенцова. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення", - написала Беца.

Нагадаємо, 8 серпня 2018 року сестра політв'язня Наталія Каплан повідомила, Олег Сенцов знаходиться в критичному стані. За словами Каплан, Сенцов почувається погано і зараз майже не встає. "Все не просто погано, все катастрофічно погано. Олег мені через адвоката передав лист, він майже не встає. Написав, що кінець близький, і він це не про звільнення", - зазначила сестра Сенцова.

Вона також додала, що Європейський суд з прав людини наполягає на переведенні в цивільну лікарню. Проте Олег відмовився, оскільки вважає, що не переживе етап, а в цивільній лікарні в Лабитнангі, куди він вже потрапляв у реанімацію, над ним знущаються ще більше, ніж у тюремній.