Сенцов в катастрофічному стані, - сестра

Сенцов відчуває себе погано і зараз майже не встає

Український політв'язень Кремля Олег Сенцов знаходиться в критичному стані. Про це повідомила в Facebook сестра Сенцова Наталія Каплан.

За словами Каплан, Сенцов відчуває себе погано і зараз майже не встає.

"Все не просто погано, все катастрофічно погано. Олег мені через адвоката передав лист, він майже не встає. Написав, що кінець близький, і він це не про звільнення. Запитує, чи цікавиться хтось ще його голодуванням, йому не передають листів, ніяких! Каже, що він зараз в інформаційному вакуумі і взагалі не знає, що відбувається", - розповідає вона.

Також вона повідомила, що Сенцов відмовився від переведення в цивільну лікарню.

"ЄСПЛ наполягає про переведення в цивільну лікарню, причому ближче до місця прописки. Олег відмовився, сказав, що він просто не переживе етап, а в цивільній лікарні в Лабитнангі, куди він вже потрапляв у реанімацію, над ним знущаються ще більше, ніж у тюремній", - повідомила Каплан.

Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе після відвідування Сенцова також повідомив про поганоний стан політв'язня.

За його словами, у Сенцова сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину. Дінзе розповів, що Сенцова два рази намагалися умовити виїхати в лікарню. Також він відчуває слабкість у всьому тілі, повідомив адвокат.

Як відомо, в серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав режисера Олега Сенцова і анархіста Олександра Кольченка винними у справі про створення терористичної спільноти, вчиненні та плануванні терактів.

За версією слідства, в 2014 році Сенцов створив "терористичне співтовариство", учасники якого підпалили двері "Російської громади Криму" і вікна відділення "Єдиної Росії", а також готували підриви пам'ятника Леніну і Вічного вогню.