У російського омбудсмена заявили про "відносно стабільний" стан Сенцова

Прес-секретар російського омбудсмена повідомив, що лікар Сенцова в телефонній розмові не підтвердив критичний стан українця

Стан здоров'я засудженого в Російській Федерації (РФ) українського режисера Олега Сенцова "відносно стабільний". Про це повідомив Олексій Зловєдов - прес-секретар уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, передає "Інтерфакс".

Як повідомив Зловєдов, таку інформацію повідомив йому лікар політв'язня під час телефонної розмови. Дзвінок відбувся вчора, 7 серпня.

"Я вчора розмовляв з уповноваженим з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Анатолієм Саком, він на моє прохання дзвонив лікарю, який спостерігає Олега Сенцова в колонії. За словами лікаря, стан відносно стабільний", - сказав Зловєдов.

Нагадаємо, 8 серпня 2018 року сестра політв'язня Наталія Каплан повідомила, що Олег Сенцов знаходиться в критичному стані. За словами Каплан, Сенцов відчуває себе погано і зараз майже не встає. "Все не просто погано, все катастрофічно погано. Олег мені через адвоката передав лист, він майже не встає. Написав, що кінець близький, і це він не про звільнення", - зазначила сестра Сенцова.

Вона також додала, що Європейський суд з прав людини наполягає на його переведенні в цивільну лікарню. Однак Олег відмовився, оскільки вважає, що не переживе етап.

Незабаром уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила, що звернулася до уповноваженого Росії з прав людини Тетяни Москалькової і голови Ради розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові Росії Михайла Федотовуа Український омбудсмен готова обговорити будь-які умови обміну українського режисера, політв'язня Олега Сенцова.