Денисова готова обсудить с РФ любые условия обмена Сенцова

Денисова заявила, что немедленно готова вылететь в Россию

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченному России по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте России Михаилу Федотову обсудить любые условия обмена украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

"Я готова вылететь немедленно. Прошу ответственных лиц Российской Федерации как можно скорее предоставить самолет на перевозку Олега Сенцова в любую больницу, в которой смогут оказать необходимую медицинскую помощь", - написала она.

При этом Денисова отметила, что договоренности между президентами Украины и России о ее посещении украинских политзаключенных российской стороной не выполнены, поэтому опровергнуть или подтвердить информацию, предоставленную Россией об "относительно стабильном" состоянии Сенцова невозможно.

Также она отметила, что обращение матери о помиловании сына к президенту РФ осталось без ответа. Инициатива Украины о разблокировании процесса обмена опять тормозится российской стороной.

"Призываю всех небезразличных включиться и не допустить смерти Олега Сенцова", - заявила Денисова.

Напомним, сегодня сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила о "катастрофическом" состоянии политзаключенного.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - рассказывает она.

Как известно, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов.

По версии следствия, в 2014 году Сенцов создал "террористическое сообщество", участники которого подожгли дверь "Русской общины Крыма" и окна отделения "Единой России", а также готовили подрывы памятника Ленину и Вечного огня.