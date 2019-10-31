Російський суд продовжив арешт 4 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

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Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Руслан Месутов і Ельдар Кантимиров залишаться під вартою до 5 лютого 2020 року

В анексованому Криму продовжили арешт 4 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомили РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Руслан Месутов і Ельдар Кантимиров залишаться під вартою до 5 лютого 2020 року.

"Ми заявляли клопотання про відкриття процесу, але суд відхилив його. Після цього суд відхилив клопотання про відкрите оголошення рішення суду і закрив засідання навіть в оголошенні. Ми клопотали про зміну запобіжного заходу на м'якшу, але суд наші доводи не взяв до уваги і продовжив арешт нашим підзахисним до 5 лютого, - каже адвокат.

Також адвокат зазначив, що коли Руслан Месутов у ході судового засідання почав говорити про застосування в Криму норм міжнародного права і про застосування четвертої Женевської конвенції, суддя його зупинив і сказав, що це висловлювання правоохоронними органами може бути розцінено як спрямоване на підрив державного ладу Росії.

Додамо, що кримчан затримали російські силовики після обшуків 10 червня.

Нагадаємо, 27 березня 2019 року в анексованому Криму відбулися масові обшуки в будинках кримських татар. В тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього силовиками РФ було затримано 24 активіста. Їх підозрюють в участі та організації осередку забороненої в Росії та анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Обвинуваченими у цій справі є 25 кримських татар.

Як відомо, станом на 23 вересня, на території Росії та в окупованому Криму незаконно утримуються 113 громадян України.