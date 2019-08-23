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Российский омбудсмен вылетела в Киев

Новости » Политика    23.08.2019 - 10:59
Российский омбудсмен вылетела в Киев
Фото: Татьяна Москалькова (РИА Новости)

Накануне украинский омбудсмен Денисова прибыла в Москву

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова отправилась с визитом в Киев после информации о согласовании обмена удерживаемыми. Об этом заявляют российские СМИ со ссылкой на аппарат российского омбудсмена, передает РБК-Украина.

Как сообщается, в российском посольстве в Украине подтвердили информацию о визите Москальковой в Киев, однако цель визита не раскрывается.

"Да, летит, цель визита не уточняется", - заявили в посольстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москву прибыла украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, которая должна представлять Киев в процессе обмена удерживаемыми лицами. Тогда в РФ заявляли, что Москалькова находится в отпуске и встреча между омбудсменами не планировалась.

Вместе с этим стало известно, что в Москве подтвердили намерение обменяться удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33".

РБК-Украина писало, что по информации российских источников, украинских политзаключенных и военнопленных моряков могут освободить до конца лета. Отмечалось, что процесс находится на финальной стадии.

Кроме того, адвокат экс-"беркутовца" Александра Саттарова, которого также могут обменять, Игорь Свинцицкий заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже 28-29 августа. По словам адвоката, стороны уже окончательно договорились об обмене.

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Новости Украины Татьяна Москальковаобмен пленными
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