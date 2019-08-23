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Російський омбудсмен вилетіла до Києва

Новини » Політика    23.08.2019 - 10:59
Російський омбудсмен вилетіла до Києва
Фото: Тетяна Москалькова (РИА Новости)

Напередодні український омбудсмен Денісова прибула до Москви

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова вирушила з візитом до Києва після інформації про узгодження обміну утримуваними. Про це заявляють російські ЗМІ з посиланням на апарат російського омбудсмена, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, в російському посольстві в Україні підтвердили інформацію про візит Москалькової в Київ, однак мета візиту не розкривається.

"Так, летить, мета візиту не уточнюється", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Москви прибула українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова, яка має представляти Київ у процесі обміну утримуваними особами. Тоді в РФ заявляли, що Москалькова перебуває у відпустці і зустріч між омбудсменами не планувалася.

Разом з цим стало відомо, що в Москві підтвердили намір обмінятися утримуваними особами за формулою "33 на 33".

Також РБК-Україна писало, що за інформацією російських джерел, українських політв'язнів та військовополонених моряків можуть звільнити до кінця літа. Зазначалося, що процес знаходиться на фінальній стадії.

Крім того, адвокат екс-"беркутівця" Олександра Саттарова, якого можуть також обміняти, Ігор Свінціцький заявив, що обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже 28-29 серпня. За словами адвоката, сторони вже остаточно домовилися про обмін.

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Новини України Тетяна Москальковаобмін полоненими
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