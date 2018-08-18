Российский корабль "Механик Погодин" на три года заблокирован в порту Херсона

Экипаж судна не впускает на борт инспекцию

Российское судно "Механик Погодин", которое находится в украинском санкційному списке, заблокированные в порту Херсона на три года. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя президента в Автономной республики Крым Изет Гданов, передает "Громадське радіо".

По его словам, корабль находится в списке санкции Совета национальной безопасности и обороны. Три года "Механик Погодин" будет стоять в херсонском порту.

"10 августа актив данной компании, а именно судна "Механик Погодин", было заблокировано на три года в порту города Херсон", - подтвердил Гданов.

По данным российских СМИ, генеральный консул РФ в Украине посетил данное судно. Консул частности убедился, что на борту корабля есть медикаменты и продукты. В то же время, по данным оператора судна, экипаж "Механика Погодина" не пустил на борт портовую инспекцию, которая хотела проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии.

Такие действия экипажа Гданов назвал незаконными. Он отметил, что моряки, "в соответствии с требованиями действующего законодательства, понесут ответственность". Инспекция попытается попасть на судно во второй раз.

"Каждая страна имеет право и обязана как контролировать техническое состояние судна, если есть жалобы (а там есть жалобы), так и экологическое состояние. Это наша ответственность как государства. У нас есть правоохранительные органы, которые обязаны предоставить возможность контролирующим структурам провести контроль в соответствии с их полномочиями. Это будет сделано", - заверил он.

Напомним, 10 августа РБК-Украина сообщало, что в Херсонский порт зашло судно российской компании, которая находится под санкциями СНБО. Позже стало известно, что российский танкер в порту Херсона пытался незаконно выгрузить нефтепродукты. Отметим, что экипаж "Механика Погодина" не задерживали.

Впоследствии стало известно, что приблизительная стоимость судна "Механик Погодин" и его имущества составляет около 7 млн долларов. Судно перевозило нефтепродукты для украинского получателя.