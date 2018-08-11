Российский танкер "Механик Погодин" пытался незаконно выгрузить нефтепродукты, - ГФС

Танкер принадлежит компании, которая находится под санкциями СНБО

Российский танкер " Механик Погодин" в порту Херсона пытался незаконно выгрузить нефтепродукты. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Энергетической таможни Государственной фискальной службы Украины.

В пресс-службе ведомства отметили, что из СМИ стало известно, что в порту Херсона правоохранители выявили и задокументировали российский танкер "Механик Погодин". Оказалось, что он принадлежит компании, которая находится под санкциями СНБО Украины.

"Энергетическая таможня ГФС сообщает, что благодаря совместным действиям сотрудников отдела таможенного оформления "Николаев" таможенного поста "Южный" Энергетической таможни ГФС и отдела "К" Управления Службы безопасности Украины в АР Крым удалось предотвратить незаконную выгрузку нефтепродуктов с танкера "Механик Погодин", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Херсонский порт зашло судно российской компании, которая находится под санкциями СНБО.

Отметим, в июле послы стран-членов Евросоюза одобрили решение о введении индивидуальных санкций против шести лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста.