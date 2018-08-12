Стали відомі подробиці про затримане російське судно "Механік Погодін"

Приблизна вартість затриманого в Херсоні судна і його майна становить близько 7 млн доларів

Приблизна вартість затриманого в Херсоні російського судна "Механік Погодін" та його майна становить близько 7 млн доларів. Про це розповів постійний представник президента України в автономній республіці Крим Борис Бабін, передає "Громадське радіо".

"Як мені сказали в СБУ, орієнтовна вартість судна і танкера до 7 млн умовних одиниць", - сказав Бабін.

За його словами, судно перевозило нафтопродукти для українського одержувача.

"Якщо вантажовідправник і власник в Росії, а одержувач вантажу в Україні, зрозуміло, що це комерційне питання. Це великі кошти, які люблять тишу. А зараз я привернув до цього питання увагу і ми з цього не зійдемо", - сказав представник президента.

Бабін додав, що про російське судно в українських водах повідомили правоохоронці.

"Ми і правоохоронці отримували повідомлення від громадськості про те, що в порти України та внутрішні води періодично заходять судна під прапором Росії і належать особам, які перебувають у санкційнних списках РНБО", - розповів Бабін.

Нагадаємо, 10 серпня РБК-Україна повідомляло, що в Херсонський порт зайшло судно російської компанії, яка перебуває під санкціями РНБО. Пізніше стало відомо, що російський танкер в порту Херсона намагався незаконно вивантажити нафтопродукти. Зазначимо, що екіпаж "Механіка Погодіна" не затримували.