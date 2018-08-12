Экипаж "Механика Погодина" не задерживали, - Денисова

На данный момент капитан и команда судна никаких жалоб, замечаний или пожеланий не высказывают

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова провела разговор с капитаном судна "Механик Погодин" Михаилом Замятиным. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Омбудсмен отметила, что под санкциями находится судно и имущество, которое по предварительным данным принадлежит компании ВЭБ "Лизинг", которая внесена в санационный список 26.07.2018.

"Еще вчера я получила информацию от Службы безопасности и Пограничной службы, что именно к людям они претензий не имеют. На судне находится 12 членов экипажа, включая капитана, которые являются гражданами Российской Федерации", - сообщила Денисова.

Кроме того, она подчеркнула, что все они прошли пограничный контроль, свободные в своих передвижениях, их никто не удерживает. Команда и капитан не под санкциями, но впрочем они остаются на судне и никуда не выходят.

"Я переговорила с капитаном, оставила ему свои контакты на случай, если будут замечания и пожелания. На данный момент никаких жалоб/замечаний/пожеланий не высказывают", - заявила омбудсмен.

Также Денисова отметила, что суд по судну состоится завтра, в понедельник 13 августа.

Напомним, ранее ГФС сообщала, что Российский танкер "Механик Погодин" в порту Херсона пытался незаконно выгрузить нефтепродукты.

Кроме того, Денисова обсудила с омбудсменом Российской Федерации Татьяной Москальковою вопросы оказания помощи морякам судов "Норд" и "ЯМК-0041". Вопрос относительно моряков обсуждался с Москальковою в телефонном режиме.