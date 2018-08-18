Російський корабель "Механік Погодін" на три роки заблокований у порту Херсона

Екіпаж судна не впускає на борт інспекцію

Російське судно "Механік Погодін", котре перебуває в українському санкційному списку, заблоковано у порту Херсона на три роки. Про це повідомив заступник постійного представника президента в Автономній республіки Крим Ізет Гданов, передає "Громадське радіо".

За його словами, корабель перебуває у списку санкції Ради національної безпеки і оборони. Три роки "Механік Погодін" стоятиме у херсонському порту.

"10 серпня актив даної компанії, а саме судна "Механік Погодін", було заблоковано на три роки у порту міста Херсон", - підтвердив Гданов.

За даними російських ЗМІ, генеральний консул РФ в Україні відвідав дане судно. Консул зокрема пересвідчився, що на борту корабля є медикаменти і продукти. Водночас, за даними оператора судна, екіпаж "Механіка Погодіна" не пустив на борт портову інспекцію, яка хотіла перевірити скаргу про незадовільний стан.

Такі дії екіпажу Гданов назвав незаконними. Він зазначив, що моряки, "відповідно до вимог чинного законодавства, понесуть відповідальність". Інспекція спробує потрапити на судно вдруге.

"Кожна країна має право та зобов’язана як контролювати технічний стан судна, якщо є скарги (а там є скарги), так і екологічний стан. Це наша відповідальність як держави. У нас є правоохоронні органи, які зобов’язані надати можливість контролюючим структурам провести контроль відповідно до їхніх повноважень. Це буде зроблено", - запевнив він.

Нагадаємо, 10 серпня РБК-Україна повідомляло, що в Херсонський порт зайшло судно російської компанії, яка перебуває під санкціями РНБО. Пізніше стало відомо, що російський танкер в порту Херсона намагався незаконно вивантажити нафтопродукти. Зазначимо, що екіпаж "Механіка Погодіна" не затримували.

Згодом стало відомо, що приблизна вартість судна "Механік Погодін" та його майна становить близько 7 млн доларів. Судно перевозило нафтопродукти для українського одержувача.