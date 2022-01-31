Российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии. Послу РФ вручили ноту

По данным издания, российский боевой самолет нарушил воздушную границу страны в районе острова Вайндло. Истребитель находился в эстонском воздушном пространстве около минуты. При этом у него был выключен транспондер и пилот не выходил на связь с представителями службы воздушного движения Эстонии.

В Министерстве иностранных дел страны назвали этот инцидент очень досадным и серьезным, особенно с учетом неоднократных нарушений воздушного пространства российскими самолетами. В связи с этим в МИД вызван временный поверенный в делах в РФ для выражения протеста и вручения ноты.