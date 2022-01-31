Российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии. Послу РФ вручили ноту
Российский истребитель Су-27 вторгся в воздушное пространство Эстонии 30 января. Временному поверенному в делах РФ вручили ноту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонское издание ERR.
По данным издания, российский боевой самолет нарушил воздушную границу страны в районе острова Вайндло. Истребитель находился в эстонском воздушном пространстве около минуты. При этом у него был выключен транспондер и пилот не выходил на связь с представителями службы воздушного движения Эстонии.
В Министерстве иностранных дел страны назвали этот инцидент очень досадным и серьезным, особенно с учетом неоднократных нарушений воздушного пространства российскими самолетами. В связи с этим в МИД вызван временный поверенный в делах в РФ для выражения протеста и вручения ноты.
Напомним, в прошлом году авиацию НАТО поднимали для перехвата российских самолетов почти 300 раз.
Отметим, Россия выдвинула НАТО и США "предложения" по обеспечению безопасности в Европе.