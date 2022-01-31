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Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії. Послу РФ вручили ноту

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Таллінн, Понеділок 31 січня 2022 17:37
Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії. Послу РФ вручили ноту Фото: МЗС Естонії вручив російському послу ноту за порушення повітряного кордону (flickr.com/37266013@N00)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російський винищувач Су-27 вторгся в повітряний простір Естонії 30 січня. Тимчасовому повіреному в справах РФ вручили ноту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонське видання ERR.

За даними видання, російський бойовий літак порушив повітряний кордон країни в районі острова Вайндло. Винищувач знаходився в естонському повітряному просторі близько хвилини. При цьому у нього був вимкнений транспондер і пілот не виходив на зв'язок з представниками служби повітряного руху Естонії.

У Міністерстві закордонних справ країни назвали цей інцидент дуже прикрим і серйозним, особливо з урахуванням неодноразових порушень повітряного простору російськими літаками. У зв'язку з цим в МЗС викликаний Тимчасовий повірений у справах в РФ для вираження протесту і вручення ноти.

Нагадаємо, минулого року авіацію НАТО піднімали для перехоплення російських літаків майже 300 разів.

Відзначити, Росія висунула НАТО і США "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі.

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