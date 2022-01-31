Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії. Послу РФ вручили ноту

За даними видання, російський бойовий літак порушив повітряний кордон країни в районі острова Вайндло. Винищувач знаходився в естонському повітряному просторі близько хвилини. При цьому у нього був вимкнений транспондер і пілот не виходив на зв'язок з представниками служби повітряного руху Естонії.

У Міністерстві закордонних справ країни назвали цей інцидент дуже прикрим і серйозним, особливо з урахуванням неодноразових порушень повітряного простору російськими літаками. У зв'язку з цим в МЗС викликаний Тимчасовий повірений у справах в РФ для вираження протесту і вручення ноти.