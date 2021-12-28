ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Авиацию НАТО за год поднимали почти 300 раз на перехват российских самолетов

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 07:27
Авиацию НАТО за год поднимали почти 300 раз на перехват российских самолетов Фото: число перехватов НАТО российских самолетов достигло 290 за год (warfor.me)
Автор: Артур Родивилов

В 2021 году самолеты НАТО чаще всего совершали вылеты в восточной Европе из-за российских военных воздушных судов. Авиация РФ летала близко к границам воздушного пространства стран-членов Аьянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

При этом в НАТО отметили, что, как правило, перехват происходил без инцидентов.

"В 2021 году в ответ на действия российской авиации было выполнено 290 из примерно 370 вылетов. Большинство из них имели место в Балтийском регионе вокруг Эстонии, Латвии и Литвы, где организация осуществляет воздушную охрану", - заявили в Альянсе.

Напомним, Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.

После этого замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что НАТО якобы готовится к вооруженному конфликту с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО
NEWS
Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год. Украине выделено 300 млн долларов
Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год. Украине выделено 300 млн долларов
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад