Авиацию НАТО за год поднимали почти 300 раз на перехват российских самолетов
В 2021 году самолеты НАТО чаще всего совершали вылеты в восточной Европе из-за российских военных воздушных судов. Авиация РФ летала близко к границам воздушного пространства стран-членов Аьянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
При этом в НАТО отметили, что, как правило, перехват происходил без инцидентов.
"В 2021 году в ответ на действия российской авиации было выполнено 290 из примерно 370 вылетов. Большинство из них имели место в Балтийском регионе вокруг Эстонии, Латвии и Литвы, где организация осуществляет воздушную охрану", - заявили в Альянсе.
Напомним, Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.
После этого замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что НАТО якобы готовится к вооруженному конфликту с Россией.