Российский боевик умер в колонии при невыясненных обстоятельствах

Фото: Валерий Иванов (vk.com/partizannovoros)

Валерий Иванов был одним из тех, кто просил Путина об обмене

В Дрогобычской колонии умер российский боевик Валерий Иванов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook координатора правозащитной организации "Медийная инициатива за права человека" Ольги Решетиловой.

По ее словам, приговоренный к 12 годам тюрьмы Иванов умер при невыясненных обстоятельствах. Она также добавила, что он просил президента России Владимира Путина об обмене.

Российские СМИ уже сообщили, что их посольство подтверждает смерть Иванова. Также сообщается, что инцидент находится на контроле генконсульства России во Львове.

Иванов прибыл на оккупированный Донбасс в декабре 2014 года, входил в состав "казачьих формирований ЛНР". В начале августа 2015 года был задержан в районе Станицы Луганской.

Напомним, ранее сообщалось, что еще восемь граждан РФ попросили Путина обменять их на украинских политзаключенных. Среди них был и Валерий Иванов.

В июле также были названы имена 23 россиян, которые входят в списки на обмен с украинской стороны. Это осужденные за подготовку терактов или за участие в боевых действиях на Донбассе.