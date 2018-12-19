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Российский боевик умер в колонии при невыясненных обстоятельствах

Новости » Происшествия    19.12.2018 - 13:27
Российский боевик умер в колонии при невыясненных обстоятельствах
Фото: Валерий Иванов (vk.com/partizannovoros)

Валерий Иванов был одним из тех, кто просил Путина об обмене

В Дрогобычской колонии умер российский боевик Валерий Иванов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook координатора правозащитной организации "Медийная инициатива за права человека" Ольги Решетиловой.

По ее словам, приговоренный к 12 годам тюрьмы Иванов умер при невыясненных обстоятельствах. Она также добавила, что он просил президента России Владимира Путина об обмене.

Российский боевик умер в колонии при невыясненных обстоятельствах

 

Российские СМИ уже сообщили, что их посольство подтверждает смерть Иванова. Также сообщается, что инцидент находится на контроле генконсульства России во Львове.

Иванов прибыл на оккупированный Донбасс в декабре 2014 года, входил в состав "казачьих формирований ЛНР". В начале августа 2015 года был задержан в районе Станицы Луганской.

Напомним, ранее сообщалось, что еще восемь граждан РФ попросили Путина обменять их на украинских политзаключенных. Среди них был и Валерий Иванов.

В июле также были названы имена 23 россиян, которые входят в списки на обмен с украинской стороны. Это осужденные за подготовку терактов или за участие в боевых действиях на Донбассе.

 

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