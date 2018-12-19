Російський бойовик помер у колонії за нез'ясованих обставин

Фото: Валерій Іванов (vk.com/partizannovoros)

Валерій Іванов був одним з тих, хто просив Путіна про обмін

У Дрогобицькій колонії помер російський бойовик Валерій Іванов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook координатора правозахисної організації "Медійна ініціатива за права людини" Ольги Решетилової.

За її словами, засуджений до 12 років в'язниці Іванов помер при нез'ясованих обставинах. Вона також додала, що він просив президента Росії Володимира Путіна про обмін.

Російські ЗМІ вже повідомили, що їх посольство підтверджує смерть Іванова. Також повідомляється, що інцидент перебуває на контролі генконсульства Росії у Львові.

Іванов прибув на окупований Донбас в грудні 2014 року, входив до складу "козачих формувань ЛНР". На початку серпня 2015 року був затриманий в районі Станиці Луганської.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще вісім громадян РФ попросили Путіна обміняти їх на українських політв'язнів. Серед них був і Валерій Іванов.

У липні також були названі імена 23 росіян, які входять до списків на обмін з української сторони. Це засуджені за підготовку терактів або за участь у бойових діях на Донбасі.