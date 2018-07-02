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Геращенко назвала фамилии россиян для обмена на украинских политзаключенных

НовостиОбщество    02.07.2018 - 13:25
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко назвала 23 фамилии

Украина готова обменять 23 граждан России на украинцев, которые находятся в России и на оккупированных территориях. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Геращенко озвучила фамилии тех граждан России, которых Украина готова передать России для освобождения украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Павла Гриба, Владимира Балуха, Евгения Панова и других украинцев, которые содержатся на оккупированном Донбассе.

По ее словам Украина готова обменять таких россиян: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковський Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Нефедов Евгений, Одинцов Максим, Седиков Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

"Это те граждане России, осужденные за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях на Донбассе, или по ним идут судебные процессы", - сообщила Геращенко.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев. 

Геращенко: Украина будет проверять гражданство лиц, посетить которых просит Москалькова Россия срывает договоренности о допуске омбудсменов к политзаключенным, - Геращенко
Теги публикации: Ирина Геращенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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