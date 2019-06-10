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ЦИК зарегистрировал еще 31 кандидата в нардепы

Новости » Выборы 2019    10.06.2019 - 18:52
ЦИК зарегистрировал еще 31 кандидата в нардепы
Фото: здание ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Всего в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 88 кандидатов в нардепы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще 31 кандидата в народные депутаты Украины на выборы в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома.

Как сообщается, Комиссия на очередном заседании зарегистрировала 29 кандидатов, которые баллотируются в одномандатный избирательный округ в порядке самовыдвижения, в том числе действующих нардепов Богдана Дубневича (округ 118) и Светлану Залищук (округ 199).

Кроме того, ЦИК зарегистрировал двух кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых на съездах политическими партиями, в одномандатных избирательных округах. Из них один - от Политической партии "Рідне місто" - Бойко Т. Г. в ОИО № 23; один - от политической партии "Народна правда" - Дуброва А.С. в ОИО № 211.

Таким образом, по состоянию на 10 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 95 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 88, выдвинутых политической партией - 7.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  Министерство экономического развития и торговли позволило Центризбиркому заключать прямые договора для подготовки к внеочередным выборам в Верховную раду. 

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