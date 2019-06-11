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ЦИК назвал количество наблюдателей ОБСЕ на выборах

Новости » Выборы 2019    11.06.2019 - 16:00
ЦИК назвал количество наблюдателей ОБСЕ на выборах
Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, планируется привлечь около 100 долгосрочных наблюдателей

На июльских выборах в Верховную раду ожидается около 850 наблюдателей от миссии ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, на выборах планируется привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.

"Сейчас самое важное для нас - решить вопрос публичных закупок. Одобрено всего лишь временное решение. Также замечу, что ЦИК пришлось переложить на окружные комиссии вопрос о проведении публичных закупок", - отметила она.

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