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Российские войска закрепляются на окраине Покровского: какая ситуация на фронте

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 18:54
Российские войска закрепляются на окраине Покровского: какая ситуация на фронте Фото: российские войска закрепляются на окраине Покровского (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска вели штурмовые действия в направлении Покровского Донецкой области и закрепляются на южной окраине села. При этом украинские бойцы нанесли захватчикам значительные потери на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

  • На Волынском и Полесском направлениях не зафиксировано существенных изменений в деятельности Вооруженных сил Беларуси. Завершается ротация подразделений, задействованных в прикрытии участка белорусско-украинской границы.
  • На Северском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Николаевку Черниговской области и Заруцкое, Журавку, Белополье, Искрисковщину, Мирополье, Эсмань и Волковку в Сумской области. Обстрелы велись с территории РФ.
  • На Харьковском направлении россияне продолжили огневое поражение из артиллерии населенных пунктов в районах к северу, востоку и юго-востоку от Харькова.
  • Также осуществляли неудачные попытки ведения наступательных действий в направлениях сел Уды и Гусаровка. Вблизи последнего нанесли авиационный удар.
  • На Славянском направлении враг обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Дубравный, Новониколаевка, Великая Камышеваха, Долина, Чепель, Семиланье, Грушуваха, Адамовка, Барвенковое, Богородичное, Архангеловка и Новая Дмитровка.
  • Вражеская попытка разведки боем в направлении Дмитровки завершилась неудачно. Противник с потерями отошел.
  • На Донецком направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на попытках продвижения в направлениях Северска и Бахмута.
  • Россияне осуществляли артиллерийские обстрелы вблизи Краматорска, Райгородка, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного, Стародубовки, Северска, Дроновки и Ивано-Дарьевки. Нанесли авиаудар неподалеку Верхнекаменского.
  • Украинские военные нанесли врагу значительные потери, когда тот пытался продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Оккупанты беспорядочно отступили.
  • На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганське, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестовое и Зайцевое. Нанес авиационные удары у Углегорской ТЭС, Покровского, Майорска, Торецка, Берестового и Вершины.
  • Россияне вели штурмовые действия в направлении Покровского, добились частичного успеха и закрепляются на южной окраине населенного пункта.
  • Попытки врага продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины и территории Углегорской ТЭС не имели успеха.
  • На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты не вели активных действий. Осуществили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Владимировка, Авдеевка, Пречистовка, Новомихайловка, Павловка, Угледар, Марьинка, Тоненькое, Большая Михайловка, Январське, Каменское, Волшебное, Малые Щербаки, Новоандреевка и Новополь.
  • Нанесли авиаудар недалеко от Каменки.
  • На Южнобугском направлении значительных изменений нет. Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка врага продолжает выполнение задач по поддержке действий наземных войск и блокирование северо-западной части Черного моря. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины находятся три носители высокоточного оружия.

При этом оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике. Продолжаются подрывы складов боеприпасов противника. Фиксируется увеличение случаев дезертирства захватчиков, которые любым способом пытаются попасть на территорию России.

Напомним, 18 июля ВСУ ликвидировали еще 100 российских военных. Всего с начала полномасштабной войны войска России потеряли 38 550 солдат.

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