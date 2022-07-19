Російські війська закріплюються на околиці Покровського: яка ситуація на фронті
Російські війська вели штурмові дії у напрямку Покровського Донецької області та закріплюються на південній околиці села. При цьому українські бійці завдали загарбникам значних втрат на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
- На Волинському та Поліському напрямках не зафіксовано суттєвих змін в діяльності Збройних сил Білорусі. Завершується ротація підрозділів, що задіяні у прикритті ділянки білорусько-українського кордону.
- На Сіверському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавку, Білопілля, Іскрисківщину, Миропілля, Есмань і Вовківку в Сумській області. Обстріли велись з території РФ.
- На Харківському напрямку росіяни продовжили вогневе ураження із артилерії населених пунктів в районах на північ, схід та південний-схід від Харкова.
- Також здійснювали невдалі спроби ведення наступальних дій в напрямках сіл Уди та Гусарівка. Поблизу останнього завдали авіаційного удару.
- На Слов’янському напрямку ворог обстрілював зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка.
- Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівки завершилась невдало. Противник з втратами відійшов.
- На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута.
- Росіяни здійснювали артилерійські обстріли поблизу Краматорська, Райгородка, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного, Стародубівки, Сіверська, Дронівки та Івано-Дар’ївки. Завдали авіаудару неподалік Верхньокам’янського.
- Українські військові завдали ворогу значних втрат, коли той намагався просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки. Окупанти безладно відступили.
- На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Завдав авіаційних ударів біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини.
- Росіяни вели штурмові дії у напрямку Покровського, здобули часткового успіху та закріплюються на південній околиці населеного пункту.
- Спроби ворога просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС не мали успіху.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти не вели активних дій. Здійснили обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Володимирівка, Авдіївка, Пречистівка, Новомихайлівка, Павлівка, Вугледар, Мар’їнка, Тоненьке, Велика Михайлівка, Январське, Кам’янське, Чарівне, Малі Щербаки, Новоандріївка та Новопіль.
- Завдали авіаудару неподалік Кам’янки.
- На Південнобузькому напрямку значних змін немає. Тривають обопільні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків уздовж всієї лінії зіткнення.
В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання ворога продовжує виконання завдань з підтримки дій наземних військ та блокування північно-західної частини Чорного моря. В готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України перебувають три носії високоточної зброї.
При цьому окупанти продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці. Тривають підриви складів боєприпасів противника. Фіксується збільшення випадків дезертирства загарбників, які у будь-який спосіб намагаються потрапити на територію Росії.
Нагадаємо, 18 липня ЗСУ ліквідували ще 100 російських військових. Всього з початку повномасштабної війни війська Росії втратили 38 550 солдатів.
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