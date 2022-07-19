Російські війська закріплюються на околиці Покровського: яка ситуація на фронті

Російські війська вели штурмові дії у напрямку Покровського Донецької області та закріплюються на південній околиці села. При цьому українські бійці завдали загарбникам значних втрат на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках не зафіксовано суттєвих змін в діяльності Збройних сил Білорусі. Завершується ротація підрозділів, що задіяні у прикритті ділянки білорусько-українського кордону.

не зафіксовано суттєвих змін в діяльності Збройних сил Білорусі. Завершується ротація підрозділів, що задіяні у прикритті ділянки білорусько-українського кордону. На Сіверському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавку, Білопілля, Іскрисківщину, Миропілля, Есмань і Вовківку в Сумській області. Обстріли велись з території РФ.

окупанти обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавку, Білопілля, Іскрисківщину, Миропілля, Есмань і Вовківку в Сумській області. Обстріли велись з території РФ. На Харківському напрямку росіяни продовжили вогневе ураження із артилерії населених пунктів в районах на північ, схід та південний-схід від Харкова.

росіяни продовжили вогневе ураження із артилерії населених пунктів в районах на північ, схід та південний-схід від Харкова. Також здійснювали невдалі спроби ведення наступальних дій в напрямках сіл Уди та Гусарівка. Поблизу останнього завдали авіаційного удару.

На Слов’янському напрямку ворог обстрілював зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка.

ворог обстрілював зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка. Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівки завершилась невдало. Противник з втратами відійшов.

На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута.

основні зусилля окупанти зосереджують на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута. Росіяни здійснювали артилерійські обстріли поблизу Краматорська, Райгородка, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного, Стародубівки, Сіверська, Дронівки та Івано-Дар’ївки. Завдали авіаудару неподалік Верхньокам’янського.

Українські військові завдали ворогу значних втрат, коли той намагався просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки. Окупанти безладно відступили.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Завдав авіаційних ударів біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини.

противник обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Завдав авіаційних ударів біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини. Росіяни вели штурмові дії у напрямку Покровського, здобули часткового успіху та закріплюються на південній околиці населеного пункту.

Спроби ворога просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС не мали успіху.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти не вели активних дій. Здійснили обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Володимирівка, Авдіївка, Пречистівка, Новомихайлівка, Павлівка, Вугледар, Мар’їнка, Тоненьке, Велика Михайлівка, Январське, Кам’янське, Чарівне, Малі Щербаки, Новоандріївка та Новопіль.

окупанти не вели активних дій. Здійснили обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Володимирівка, Авдіївка, Пречистівка, Новомихайлівка, Павлівка, Вугледар, Мар’їнка, Тоненьке, Велика Михайлівка, Январське, Кам’янське, Чарівне, Малі Щербаки, Новоандріївка та Новопіль. Завдали авіаудару неподалік Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку значних змін немає. Тривають обопільні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків уздовж всієї лінії зіткнення.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання ворога продовжує виконання завдань з підтримки дій наземних військ та блокування північно-західної частини Чорного моря. В готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України перебувають три носії високоточної зброї.

При цьому окупанти продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці. Тривають підриви складів боєприпасів противника. Фіксується збільшення випадків дезертирства загарбників, які у будь-який спосіб намагаються потрапити на територію Росії.